FC Porto de luto por Reinaldo Teles, "o dirigente que lutou pelos impossíveis"

O FC Porto reagiu com pesar, esta quarta-feira, à morte de Reinaldo Teles, vítima de Covid-19.

No Twitter, o clube vestiu o logótipo de negro e publicou a seguinte mensagem: "70 anos a amar o FC Porto, 50 a lutar pelo FC Porto. Até sempre, Reinaldo Teles (1950-2020)."



O histórico dirigente do FC Porto, de 70 anos, sucumbiu à doença depois de cerca de um mês internado nos cuidados intensivos do Hospital de São João, no Porto.

No site oficial, o FC Porto destaca o "legado eterno" deixado por Reinaldo Teles, "o dirigente que lutou pelos impossíveis", e a sua contribuição "para as imensas vitórias portistas que engrandecem as vitrines da instituição tripeira".

"Uma vida com 70 anos em que mais de meio século é dedicado ao FC Porto só pode ser uma vida completa. Reinaldo Teles foi atleta, seccionista, diretor, vice-presidente e administrador do clube que ajudou a transformar no melhor de Portugal e num dos melhores do mundo", enaltece o clube portista, que também apresenta "as mais sentidas condolências" à família de Reinaldo Teles.



Na altura da morte, Reinaldo Teles era administrador não-executivo da SAD do FC Porto. Chegou a ser vice-presidente do clube portista.