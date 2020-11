​Domingos Paciência recorda Reinaldo Teles. “Um homem bom e um dirigente exemplar”

Domingos Paciência, antigo jogador do FC Porto, fala de “um dia triste para todos os que tiveram a oportunidade de conhecer e conviver com Reinaldo Teles”.

Recebeu o Dragão de Ouro para dirigente do ano em 1989 e o Dragão de Honra em 1998. Em 1994 foi distinguido pela Assembleia Geral do clube azul e branco, como Sócio Honorário.

"Vai deixar saudades pelo que fez e pela forma como esteve na vida e ajudou o FC Porto. Marcou-me muito e ajudou-me pelos bons conselhos que me deu. Que descanse em paz e à família enlutada, desejo muita força porque perderam um ser humano fantástico e uma pessoa que caminhou na vida sem nunca procurar o protagonismo e a visibilidade pública. Foi isso que fez dele um grande homem”, realça Domingos Paciência.

Domingos conheceu Reinaldo Teles aos 18 anos, no início da sua carreira e sublinha que foi um dirigente que o marcou muito.

Em declarações a Bola Branca , Domingos evoca a memória do dirigente com quem lidou durante muitos anos.

Domingos Paciência, antigo jogador do FC Porto, recorda Reinaldo Teles como um "homem bom e um dirigente exemplar".

Reinaldo Teles era administrador não-executivo da SAD do FC Porto e morreu, esta quarta-feira, aos 70 anos, vítima de Covid-19.

O antigo vice-presidente do FC Porto tinha dado entrada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto, devido a complicações resultantes de infeção pelo novo coronavírus. Ao fim de cerca de um mês de internamento, Reinaldo Teles acabou por sucumbir à doença.

Devido à idade e por ter historial de problemas cardíacos, o histórico dirigente do FC Porto fazia parte do grupo de risco.