​Vacinas da gripe. O “maior desastre logístico” ou o cumprimento do que o Governo prometeu?

A culpa pode ser da procura excessiva, mas o Governo cumpriu a sua parte. A tese é de José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista, no programa “Casa Comum” da Renascença, quando questionado sobre as denúncias de faltas de vacinas contra a gripe sazonal.



“O que a ministra disse no princípio da vacinação da gripe foi aquilo cumprido. Portugal comprou dois milhões de vacinas que estariam disponíveis. Ocorreu que houve procura acima de dois milhões de vacinas e no mercado internacional já não foi possível comprar mais vacinas”, assegura o “número dois” do aparelho socialista.

Já Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, denuncia fortes problemas para fornecer a vacina a quem a requereu. O social-democrata diz aliás que a vacinação contra a gripe sazonal é um mau ensaio para a distribuição da vacina contra a Covid-19.

“É o maior desastre logístico numa coisa que toda a gente sabia que ia acontecer. Não conheço uma pessoa que não me diga que quis tomar a vacina e não foi capaz de a tomar”, critica Paulo Rangel, insistindo que Portugal está muito atrasado na preparação da vacinação contra a Covid-19.

Uma tese rebatida por José Luis Carneiro que assegura que já há trabalho em curso com a ajuda da Proteção Civil e das Forças Armadas.

Os comentadores do programa “Casa Comum” analisaram ainda as prioridades da presidência portuguesa da União Europeia, que passam pelas Cimeiras Social e UE-Índia, apara além dos processos que podem transitar da presidência alemã como o Brexit e quadro financeiro plurianual a par dos dinheiros do plano europeu de recuperação económica.