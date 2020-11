Paulo Rangel. Portugal está “atrasadíssimo” na preparação da vacinação contra a Covid-19

Veja também:

Paulo Rangel critica o Governo pela forma como está a ser preparada a vacinação contra a Covid-19 em Portugal. No programa “Casa Comum” da Renascença em parceria com a Eueanet - Rede Europeia de Rádios, o eurodeputado social-democrata defende que estamos muito aquém do que está planeado noutros países.



“Portugal está como estava em junho, agosto e setembro: atrasadíssimo por comparação com outros países. Se olharmos para o que está a fazer o Reino Unido, a Alemanha ou a Espanha na preparação da operação de vacinação, a diferença é abissal”, denuncia Paulo Rangel, citando os apelos da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para uma atempada preparação da vacinação na União Europeia.

José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, contrapõe com as informações divulgadas aos parceiros sociais e partidos políticos na última conferência com peritos no Infarmed. O deputado socialista garante que já há trabalho em curso com a ajuda da Proteção Civil e dos militares.

“Já está explicado que as forças militares estão a preparar ativamente na preparação do plano. As forças de Proteção civil estão a participar no desenvolvimento desse plano de logística, de distribuição, segurança e de refrigeração. Todos esses aspetos têm vindo a ser objeto de trabalho”, responde José Luís Carneiro.

O dirigente socialista que garante, ainda, que foi cumprido o prometido pela ministra da Saúde, Marta Temido, sobre gripe sazonal, com a disponibilização de dois milhões de vacinas. Uma resposta a Paulo Rangel que denuncia fortes problemas para fornecer a vacina da gripe a quem a requereu, falando mesmo no “maior desastre logístico”.

Os comentadores do programa “Casa Comum” analisaram ainda as prioridades da presidência portuguesa da União Europeia, que passam pelas cimeiras Social e UE-Índia, para além dos processos que podem transitar da presidência alemã, como o Brexit e quadro financeiro plurianual a par dos dinheiros do plano europeu de recuperação económica.