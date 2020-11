Mais 71 mortes e 5.290 casos de Covid-19 em Portugal

De acordo com o relatório do Instituto Ricardo Jorge sobre a situação epidemiológica nacional, a que a Renascença teve acesso, estima-se que o número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos seja 681, no primeiro dia de dezembro. A última atualização da ministra da Saúde apontava para uma capacidade de UCI de 589 camas.

O Norte do país permanece a região mais afetada, com mais 3.224 casos e 35 mortes devido à doença. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com aumento de 1.177 infeções e 25 óbitos, e a região Centro com mais 506 casos e 10 mortes.

Desde a chegada da pandemia ao país, no início de março, estão confirmadas 4.127 mortes e mais de 274 mil casos da doença provocada pelo novo coronavírus.



Cerca de 189 mil portugueses conseguiram recuperar da Covid-19.

De acordo com a informação avançada na segunda-feira, Lousada, Paços de Ferreira, Vizela, Guimarães, Freixo de Espada à Cinta, Felgueiras, Penafiel e Fafe são os municípios portugueses com maior incidência cumulativa de infeção pelo novo coronavírus.

Todos estes concelhos integram a lista de risco extremo, que soma 47 municípios.

De acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde, 206 concelhos registam um aumento de incidência. Celorico da Beira (+1.285), Portalegre (+1.064), Crato (+958), Freixo de Espada à Cinta (+789) e Vila do Conde (+740) apresentam a maior variação, face aos dados divulgados na passada segunda-feira.