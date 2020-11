Guimarães lança quiosque digital para compras em segurança

Veja também:

Chama-se “Proximcity”. É uma nova plataforma digital, desenvolvida pela Câmara de Guimarães, que estará disponível no início do mês de dezembro. O objetivo é “aproximar mais a população ao comércio tradicional, serviços de restauração e similares”.

A ideia de criar uma espécie de quiosque digital surgiu na sequência da “reunião magna com o comércio tradicional, no final do ano de 2019, e dará resposta às necessidades atuais, muito acentuadas com a pandemia, do comércio local, restauração e outros serviços fazerem negócios seguros por via digital”, conta o presidente da autarquia, Domingos Bragança.

“Espero que todos adiram”, diz o autarca, considerando que, assim, estão a promover Guimarães, a dinamizar e modernizar o comércio e serviços e a facilitar as compras no território vimaranense.

O serviço é gratuito e materializa-se numa aplicação para dispositivos móveis, com o “objetivo claro de apoiar os comerciantes de todo o território de Guimarães”, reforça a autarquia.

Através da nova plataforma, todos os subscritores da aplicação podem “aceder a uma oferta variada de produtos e serviços selecionados a partir da oferta local”.

Os utilizadores de dispositivos móveis poderão fazer encomendas ou efetuar compras “em total segurança e comodidade, a partir das suas residências”, assinala a autarquia.

Os comerciantes, para quem o acesso à plataforma de venda online está à distância de um simples registo, poderão gerir o seu catálogo de produtos ou as tarefas de expedição até ao cliente, entre outras ações pensadas para simplificar todo o processo de transformação digital.

Para a população, a utilização da aplicação é gratuita. E os produtos adquiridos poderão, de acordo com o fornecedor, ser levantados diretamente nas lojas ou expedidos para a morada de registo, sem custos para quaisquer das partes.

O vereador responsável pelas Divisões de Desenvolvimento Económico e Sistemas Inteligentes e de Informação, Ricardo Costa, salienta que “é com base neste tipo de soluções que se transformará digitalmente a economia”.