"Eu sobrevivi”. Primeiras 72 horas são essenciais na resposta à violência doméstica

“Temos um problema dramático nas sociedades”, diz a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa sobre os números conhecidos da violência doméstica. Até setembro, registaram-se quase 25 mil denúncias – quase mais duas mil do que no mesmo período do ano passado.

Portugal não é o único a ter números preocupantes. “Este tema é falado por vários países” europeus, refere Mariana Vieira da Silva no programa As Três da Manhã, nesta quarta-feira.

“As primeiras 72 horas” a seguir à denúncia são essenciais, afirma. “O período em que uma mulher decide apresentar queixa é sempre um período de maior risco, é sempre o período em que o agressor tenta aproximar-se e muitas vezes de forma mais agressiva do que até então”, acrescenta.

Por isso, a resposta “tanto do lado da oferta às pessoas de uma casa de acolhimento como do lado de recolha de todas as provas, de fazer todo o caminho para depois, quando chegar a tribunal, possa ser um caso com um resultado são momentos essenciais”, reforça a ministra, que ao longo da entrevista passou a mensagem de que vale a pena pedir ajuda.

“Há uma rede de suporte para responder”, garante.