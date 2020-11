Chuva forte motiva aviso amarelo em nove distritos

Esta quarta-feira vai ser marcado por aguaceiros, por vezes fortes e com granizo, sobretudo nas regiões do Sul. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou nove distritos de Portugal continental sob aviso amarelo.

Évora, Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Portalegre vão estar sob aviso amarelo até às 15h00.

Nas últimas horas, o mau tempo provocou algumas inundações em Lisboa. À Renascença, fonte dos bombeiros avança que foram registadas 20 ocorrências.

Também foi emitido um aviso amarelo para os distritos de Faro, Beja e Setúbal até às 12h00 de hoje devido à previsão de vento forte de sudoeste rodando para noroeste com rajadas até 80 quilómetros por hora.

O IPMA colocou ainda sob aviso laranja a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 10 a 12 metros de altura máxima.