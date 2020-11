Chegou a Portugal o sensor cardíaco de ouro que salva vidas, sem o doente sair de casa

Chama-se CardioMEMS, é um dispositivo inovador para doentes com insuficiência cardíaca, que chega agora a Portugal. A implantação nos dois primeiros doentes aconteceu esta semana, no Hospital de Santa Marta, em Lisboa.

O contexto da pandemia acelerou a chegada a Portugal deste dispositivo médico, já em utilização nos Estados Unidos e em vários países da Europa, como a vizinha Espanha.

À Renascença, o diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Santa Marta, Rui Ferreira, reconhece que “neste momento é um problema extramente sensível, ou seja, se eu evitar a ida de um doente a um serviço de urgência, evitar um internamento no atual contexto, estou a tirar pressão dentro do sistema e isso é benéfico para todos”.

O primeiro passo foi dado com a colocação do dispositivo em dois doentes, de idades entre 50 e 60 anos, considerados casos graves. “São doentes muito sintomáticos e que vivem um pouco na corda bamba de puderem vir a descompensar de um momento para o outro”, explica Rui Ferreira, acrescentando que “temos de tentar, precocemente, identificar uma evolução negativa para pudermos atuar de forma muito rápida e evitar que uma descompensação se agrave e que origine um episódio de urgência”.

E como é que o CardioMEMS evita esses episódios de urgência? O dispositivo “é um sensor que está colocado no interior do organismo do doente, na artéria pulmonar, e é muito mais sensível a pequenas oscilações do que os mecanismos que nós utilizamos atualmente, que são mecanismos externos, relógios ou sensores externos que dão uma imagem indireta do que se passa”, explica o médico.

O doente só precisa transmitir, todos os dias, a partir de sua casa, a leitura dos valores das pressões, através de um procedimento que demora alguns segundos.

Essa informação é tratada por “uma equipa médica e de enfermagem que vai colhendo informação diária sobre estas situações, e que tem meios de contactar, de imediato, os doentes e, inclusivamente, fazer alterações da terapêutica que possam evitar uma descompensação mais significativa”.