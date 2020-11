Autocarros turísticos a fazer de transporte público é uma "janela e oportunidade"

Os 70 autocarros que começaram, esta quarta-feira, a reforçar três linhas Ferroviárias da Área Metropolitana de Lisboa, são uma “boa alternativa” para os passageiros que entendem que as carruagens do comboio e do metro estão demasiado cheias.

O presidente da Associação de Transporte de Passageiros (ANTROP), que mediou o aluguer destes autocarros fala numa iniciativa com vantagens para todos.

A primeira está relacionada com os clientes, pois têm acesso “a um serviço reforçado que lhes permite viajar com mais segurança e maior tranquilidade”, descreve Cabaço Martins.

Numa perspetiva económica, este responsável fala de “uma janela de oportunidade” para reiniciar serviços. “É bom para as empresas de transporte turístico, pois estão parados há muito meses, e é bom para os trabalhadores dessa empresa que estavam há oito meses em casa em lay-off”.

Na terça-feira, a Área Metropolitana de Lisboa (AML) explicou em comunicado que o reforço de oferta terá um custo de 750 mil euros e que estes transportes irão decorrer diariamente durante 62 dias.

As exceções serão os dias 30 de novembro, 1, 07, 08 e 25 de dezembro, 1 de janeiro e 16 de fevereiro.



Veja os horários

Para o apoio à Fertagus serão afetadas 13 viaturas, que farão os percursos Pragal /Sete Rios, entre as 6h20 e as 8h20, Sete Rios / Pragal, entre as 17h20 e as 18:10, Sete Rios / Setúbal, entre as 17h15 e as 17h30, explica a AML.

Relativamente à Metro Transportes do Sul, o serviço de apoio envolve 22 viaturas, nos percursos Cacilhas / Laranjeiro, entre as 16h30 e as 18h10, Laranjeiro / Cacilhas, entre as 7h20 e as 8h10, Universidade Nova / Pragal, entre as 16:30 e as 18:10, e Pragal / Universidade Nova, entre as 7h20 e as 8h10.

Para apoio à CP e Metropolitano de Lisboa, serão disponibilizados 36 autocarros, para os percursos Amadora CP / Metro Pontinha, entre as 7h00 e as 8h25, e Cacém CP / Metro Pontinha, entre as 7h00 e as 8h25.

Apesar desta solução de apoio rodoviário do turismo à ferrovia, anunciada pelo secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, no início de novembro, estar prevista também para o Porto, vai iniciar-se, para já, apenas em Lisboa, segundo a ANTROP.

Na altura do anúncio, o Governo avançou que as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto iam ter 1,5 milhões de euros para aquisição de serviços de transporte.