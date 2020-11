Terror em Moçambique. Portugal disponível para ajuda militar a "país irmão"

O ministro da Defesa admitiu esta quarta-feira a possibilidade de enviar forças militares para ajudar Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, em função do que as autoridades daquele país pretendam, destacando a experiência na área da formação.

“Portugal está disponível. Moçambique é um país irmão, da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), um país com o qual sentimos grande proximidade e estamos obviamente sempre disponíveis. Em primeira linha, compete às autoridades moçambicanas estabelecer aquilo que entendem por útil. Portugal está completamente disponível”, disse Gomes Cravinho.

Após a apresentação de um livro do Estado-Maior-General das Forças Armadas sobre as missões na República Centro-Africana das FND portuguesas, entre 2017 e 2020, no polo da Amadora da Academia Militar, Gomes Cravinho foi questionado pelos jornalistas sobre a disponibilidade de Portugal para apoiar Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, Moçambique.

O ministro da Defesa sublinhou que "Portugal tem múltiplas valências que têm sido visíveis" nas Forças Nacionais Destacadas e destacou que Portugal tem "uma longa experiência de trabalho com Moçambique”.