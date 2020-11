Carro choca contra portão do gabinete de Merkel com mensagem anti-globalização

Um carro chocou contra o portão do edifício onde está o gabinete da Chanceler alemã, Angela Merkel, em Berlim. A notícia está a ser avançada pela agência Reuters que cita testemunha no local. De acordo com esta fonte, a viatura tinha uma mensagem anti-globalização.

Não há, até ao momento, indicação de vítimas.

As autoridades detiveram o condutor do carro, acrescenta a agência de notícias, e estão a investigar se o choque foi ou não intencional.

O carro, que chocou contra o portão do edifício, tem inscrito do lado direito a mensagem "Parem a política de globalização".