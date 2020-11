Alemanha regista novo máximo de óbitos com Covid-19

A Alemanha bateu, nesta quarta-feira, o recorde de número de mortes com Covid-19: mais 410, de acordo com o Instituto Robert Koch.

No total, o país de Angela Merkel conta 961.320 casos de infeção pelo novo coronavírus (18.633 dos quais nas últimas 24 horas) e 14.771 óbitos de pessoas infetadas.

Em comparação com os números divulgados na terça-feira, há mais 1.072 novos casos de Covid-19, mas menos 5.015 do que o aumento recorde relatado na última sexta-feira, dia 20.

Porque a tendência de aceleração parece ter abrandado, mas os números continuam a subir, 16 líderes estaduais federais e a chanceler Angela Merkel reúnem-se nesta quarta-feira para discutir as restrições a implementar durantes as festas natalícias.

Prevê-se que os estados federais estendam o confinamento parcial até 20 de dezembro, o que significa que bares, restaurantes e locais de entretenimento irão continuar fechados, enquanto escolas e lojas permanecerão abertas.

Em cima da mesa está ainda a redução para cinco do número de pessoas num grupo a partir de 1 de dezembro, sendo que no Natal e no Ano Novo os encontros podem conter até 10 pessoas, de modo a que famílias e amigos possam estar juntos.

"O Natal é uma celebração familiar, a véspera de Ano Novo mais uma festa com amigos", afirmou o líder da Baviera, Markus Soeder, à emissora ARD nesta quarta-feira. Mas não quis desenvolver a possível limitação a 10 pessoas. "Teremos que falar sobre isso novamente hoje", afirmou.

Soeder disse ainda compreender que os estados com infeções significativamente mais baixas afrouxem as restrições, mas referiu não existir ainda qualquer plano caso o número de casos volte a aumentar.

Segundo o Instituto Robert Koch, 656.400 pessoas já terão recuperado da Covid-19 desde que a pandemia atingiu a Alemanha.