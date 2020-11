Violência doméstica. “Sistema tem de ser muito mais ágil”

O comentador da Renascença Jacinto Lucas Pires considera que um dos problemas do combate à violência doméstica em Portugal é a falta de agilidade na resposta às situações de violência.

“Não é tanto uma questão de mudar a lei, mas o sistema tem de ser muito mais ágil. Tem a ver com mais agilidade não só a nível policial, mas também a nível psiquiátrico e comunitário”, defendeu o escriito no espaço de debate no programa "As Três da Manhã".

Jacinto Lucas Pires reconhece que "não há uma fórmula mágica" para resolver o problema, mas que "há várias coisas que podemos fazer", entre as quais "falar sobre o assunto, apostar na educação e ser um bom exemplo na família”.

Já Henrique Raposo considera que “um dos maiores problemas em Portugal é o machismo” que “é tão orgânico que se torna invisível”.



Os dois comentadores olharam ainda para o 25 de novembro de 1975, data que impediu a instalação de uma ditadura de esquerda em Portugal.