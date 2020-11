Riascos dispara duas vezes e apura Nacional na Taça de Portugal

O Nacional da Madeira alcançou o apuramento para os 16 avos de final da Taça de Portugal, depois de uma vitória (2-3) bem complicada em Lisboa, frente ao Casa Pia.

A equipa da I Liga adiantou-se no marcador, por Alhassan, ainda na primeira parte, mas Godwin a 10 minutos do final do tempo regulamentar, fez o golo do empate.

A equipa da II Liga empurrou o jogo para prolongamento e adiantou-se no marcador por Vítor Gonçalves, ex-jogador do Nacional. No entanto, Brayan Riascos assumiu o papel de homem do jogo ao marcar aos 104 e aos 105 minutos para os madeirenses.

O Nacional é a 16.ª equipa da I Liga a garantir presença no sorteio dos 16 avos de final, que se realiza esta quarta-feira, às 17h30. Por definir ficam, ainda, três clubes apurados. O Farense joga no terreno do Estrela da Amadora, no dia 3 de dezembro; no dia 9 de dezembro, há dois jogos, que foram adiados devido a casos de Covid-19: Estoril-Lusitano de Évora e Vilafranquense-Sanjoanense.

Equipas já apuradas:

I Liga (16): Gil Vicente, Famalicão, FC Porto, Sporting de Braga, Benfica, Tondela, Santa Clara, Moreirense, Rio Ave, Paços Ferreira, Boavista, Marítimo, Belenenses SAD, Sporting; Vitória de Guimarães e Nacional da Madeira.

II Liga (6): Leixões, Académico de Viseu, Cova da Piedade, Académica, Feirense e Sporting da Covilhã

Campeonato de Portugal (7): Anadia, Torreense, Fontinhas, Fafe, Sporting de Espinho, Olímpico do Montijo e União de Leiria.