Hoje há sorteio da Taça de Portugal

Os jogos da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal de futebol vão ser hoje definidos, num sorteio que conta, para já, com 15 equipas da I Liga, seis da II Liga e sete do Campeonato Portugal (CP).

Ainda com quatro jogos da 3.ª ronda por disputar, os embates dos 16 avos de final, que vão ser disputados no fim de semana de 12 e 13 de dezembro, serão conhecidos no sorteio com início marcado para as 17h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O FC Porto, detentor do troféu, os rivais Benfica e Sporting e outras 12 equipas da I Liga já apuradas integram o sorteio, que será realizado sem os condicionalismos das rondas anteriores e sem a presença dos representantes dos clubes, devido à pandemia de Covid-19, tendo transmissão na Internet.