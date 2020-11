Carvalhal quer retomar "percurso espetacular" do Braga com vitória sobre o Leicester

Carlos Carvalhal ambiciona aprender com os erros para derrotar o Leicester City e chegar aos nove pontos na Liga Europa, de modo a continuar a fazer "coisas espetaculares" pelo Sporting de Braga.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida da quinta jornada do grupo G, o treinador salientou que não espera um jogo diferente do da jornada anterior, mas sim um Braga "melhor preparado" para "fazer melhor" do que em Inglaterra, onde os minhotos perderam por 4-0. O objetivo é regressar à rota de uma campanha europeia de sonho.

"A expectativa seria sempre conquistar os nove pontos [nos três primeiros jogos]. Perdermos um desses jogos com uma equipa dos primeiros lugares do campeonato inglês não é nenhuma tragédia. Tivemos três pontos em Zorya, vencemos aqui o AEK de Atenas. Abordamos agora este jogo para conseguir fazer os nove pontos. Se conseguirmos, estaremos a fazer um percurso espetacular. E é isso que estamos apostados em fazer: coisas espetaculares", declarou.

Agora a jogar em casa, Carlos Carvalhal garantiu que o Sporting de Braga demonstrará "100% de respeito pelo Leicester e 0% de receio".

"Se vencermos este adversário, será um feito enorme. Estamos apostados em deixar uma marca no clube e temos de abordar estes jogos de forma positiva e acreditar que podemos vencer", sublinhou.



André Castro garante confiança

Ao lado de Carlos Carvalhal, na sala de imprensa, estava o médio André Castro, que prometeu "um Braga igual a si mesmo, uma equipa que quer a bola, que quer criar oportunidades e que quer ganhar o jogo".

O jogo em Leicester foi o "pior da época" do Braga, no entanto, não tira confiança: "Vamos tentar segurar os três pontos para fazer já nove."

O Sporting de Braga recebe o Leicester City na quinta-feira, às 17h55, no Estádio Municipal de Braga. Acompanhe o relato na Renascença.