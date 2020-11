Benfica B volta às vitórias contra o Cova da Piedade

O Benfica B colocou ponto final numa série de seis derrotas seguidas com uma vitória fora de portas contra o Cova da Piedade, por 3-2.

O resultado das águias foi construído na primeira parte. Csoboth marcou o primeiro, aos 13 minutos, Vukotic aumentou a vantagem aos 17 minutos e Samu fez o terceiro aos 32.

Na segunda parte, o Cova da Piedade assustou o Benfica. Reduziu por Miguel Rosa aos 48 minutos e Patrão fez o segundo aos 88, mas a equipa de Almada já não conseguiu salvar o empate.

Com este resultado, o Cova da Piedade é 10º classificado com 10 pontos, quase seguido do Benfica, que é 12º com nove pontos.