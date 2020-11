The Best. Cristiano Ronaldo nomeado para melhor jogador do mundo da FIFA

Cristiano Ronaldo está nomeado para o prémio The Best, da FIFA, que distingue o melhor jogador do mundo da temporada passada.

O internacional português, de 35 anos, é um de 11 finalistas ao galardão individual, juntamente com: Kevin De Bruyne (Manchester City), Thiago Alcântara (Bayern Munique/Liverpool), Robert Lewandowski (Bayern), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool) e Virgil van Dijk (Liverpool).

Na última época, Cristiano Ronaldo foi campeão italiano pela Juventus, tendo somado 37 golos e sete assistências em 46 jogos oficiais.

O avançado também atingiu a marca de 100 golos por Portugal. É o primeiro europeu a marcar uma centena de golos a nível de seleções e está a apenas sete do recorde do mundo: os 109 do iraniano Ali Daei.

Cristiano Ronaldo é o único português na lista, em que a nação mais representada é Espanha, com dois jogadores: Thiago e Ramos.

Os grandes favoritos ao prémio são Lewandowski e Thiago, campeões alemães e vencedores da Liga dos Campeões pelo Bayern, e Neymar e Mbappé, campeões franceses e finalistas da Champions pelo PSG.

Cristiano Ronaldo é o jogador com mais prémios The Best, dois, desde a criação do prémio, em 2016. Venceu sempre pelo Real Madrid.

Quem vencer este ano sucederá a Messi, que superou a concorrência de van Dijk e Cristiano Ronaldo para conquistar o galardão em 2019.

Lista dos 11 nomeados ao The Best