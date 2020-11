Selecionador da Suécia abre a porta ao regresso de Ibrahimovic

O selecionador da Suécia admitiu, esta quarta-feira, estar disposto a conversar com Zlatan Ibrahimovic com vista a um eventual regresso.

O primeiro passo foi dado pelo avançado do AC Milan, de 39 anos. Em entrevista ao jornal "Aftonbladet", Zlatan assumiu que sentia falta da seleção e disse que pensaria no regresso se Janne Andersson considerasse que ele "podia contribuir com alguma coisa" e o chamasse.

Andersson ficou agradado com as palavras de Ibrahimovic e frisou que nunca antes o ponta de lança, que deixou a seleção pelo próprio pé há quatro anos, em 2016, tinha sido tão claro sobre um hipotético regresso.

“Isso torna natural que tenhamos algum tipo de contacto para discutir o assunto em detalhe. A próxima concentração da seleção é em março e até lá há tempo”, declarou Janne Andersson.

Zlatan Ibrahimovic deixou a seleção da Suécia após o Euro 2016, que Portugal conquistou, em França. Para trás, ficou um pecúlio de 62 golos em 116 internacionalizações, que agora poderá voltar a engordar.

O avançado está em grande forma, esta época: leva 11 golos em dez jogos pelo AC Milan. Dez desses golos foram apontados em apenas seis jogos da Serie A e foram decisivos para levar os "rossoneri" à liderança isolada.