Santos vence com Veríssimo. Flamengo empata na Argentina

O Santos, com Lucas Veríssimo, central pretendido pelo Benfica , a tempo inteiro, venceu o LDU Quito, no Equador, por 1-2. Soteldo e Marinho marcaram os golos da equipa brasileira; Johjan Julio fez o golo do Quito.

O presidente do Benfica deverá reunir com dirigent(...)

Já o Flamengo foi empatar 1-1 à Argentina, no terreno do Racing Avellaneda. A equipa de Rogério Ceni tem vantagem na eliminatória pelo golo marcado fora, apontado por Gabriel Barbosa. Fertoli fez o golo do Racing.

O jogo terminou com o Flamengo reduzido a nove unidades, depois das expulsões de Matheus Thuler e Natan.

A única equipa brasileira em desvantagem, após a realização dos três primeiros jogos dos oitavos de final da Libertadores, é o Athletico Paranaense, que empatou 1-1, em casa, com o River Plate.

Bissoli marcou para o Athletico Paranaense, mas Paulo Diaz fez o empate para os argentinos, quando os brasileiros já jogavam reduzidos a 10, pela expulsão de Reinaldo.

Esta noite realizam-se mais quatro jogos, com destaque para o desafio do Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, no terreno do Delfín, do Equador.

Os jogos da 2.ª mão dos oitavos de final da Copa Libertadores estão marcados para 1 e 2 de dezembro.