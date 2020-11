Real Madrid bate Inter de Milão no Giuseppe Meazza

O Real Madrid foi até ao Estádio Giuseppe Meazza bater o Inter de Milão, por 2-0, e soma pontos importantes no grupo B da Liga dos Campeões.

Eden Hazard marcou o primeiro para os "merengues", de penálti, aos 7 minutos de jogo. O jogo complicou-se para a equipa da casa, quando Arturo Vidal viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, aos 33 minutos de jogo.

Na segunda parte, Hakimi deu o segundo golo ao Real Madrid, com um autogolo aos 59 minutos.

O Real Madrid consegue voltar a bater o Inter de Milão, depois de ter vencido em casa, por 3-2. O Real Madrid é segundo classificado, com sete pontos, atrás do Borussia Monchengladbach, que soma oito pontos. O Shakthar tem quatro pontos e o Inter de Milão complica as contas, com apenas dois pontos somados.