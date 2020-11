Manchester City vence Olympiacos e coloca FC Porto mais perto dos oitavos de final

O Manchester City venceu, esta quarta-feira, em casa do Olympiacos, por 1-0, um resultado que coloca o FC Porto mais perto dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O único golo do jogo foi apontado na primeira parte, aos 36 minutos, por Phil Foden, assitido por Raheem Sterling.

O jogo contou com vários portugueses no onze inicial das duas equipas: Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo no Manchester City, José Sá, Pêpê e Rúben Semedo no Olympiacos. Rúben Vinagre ficou no banco dos gregos.,

O Manchester City garantiu a qualificação para os oitavos de final da Champions, com os 12 pontos somados atualmente. Caso o FC Porto vença o Marselha esta noite, fica a apenas um ponto de distância de carimbar a passagem à próxima fase.