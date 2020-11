Leicester não vai subestimar Braga, diz Brendan Rodgers

O treinador Brendan Rodgers disse que, apesar da vitória folgada em casa, o Leicester não vai subestimar o Sporting de Braga, na quinta-feira, no jogo da quarta jornada do grupo G da Liga Europa de futebol.

Na última ronda, há cerca de três semanas, os bracarenses saíram goleados de Inglaterra (4-0), mas o técnico irlandês considerou que foi "complicado, apesar do resultado" e disse esperar "um jogo difícil" no Estádio Municipal de Braga.

"Nesta competição, o nível é sempre alto e esperamos um jogo particularmente difícil. Apesar de termos vencido [em casa] e estarmos confortáveis no grupo, vamos entrar para ganhar", disse na antevisão da partida.

O técnico do quarto classificado da 'Premier League', que vem de uma derrota no terreno do campeão Liverpool por 3-0, no domingo, que o tirou da liderança do campeonato, notou que o Leicester está "a jogar a um nível elevado fora de casa", mas não menospreza a equipa minhota.

"Apresentamos boas exibições e queremos continuar na competição, mas não podemos subestimar o Sporting de Braga. Como disse, esperamos um jogo muito, muito difícil", reforçou.

Brendan Rodgers revelou ainda que o lateral português Ricardo Pereira, que se lesionou com gravidade no joelho direito há vários meses, está em vias de regressar em pleno.

"Esperamos tê-lo connosco brevemente, está na segunda equipa, mas está a evoluir bem. Daqui a duas ou três semanas esperamos tê-lo connosco. Estamos muito felizes com o trabalho que tem realizado. Ele é muito forte e fez um jogo pela equipa B e esteve muito bem", disse.