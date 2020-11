Ivkovic recorda aposta com Maradona. “Não sei da camisola, mas fiquei com os 100 dólares”

“O penálti podia ser decisivo e quando Maradona pegou na bola eu perguntei-lhe em frente ao árbitro, que era francês, se queria apostar comigo a 100 dólares como eu defenderia o penálti. O árbitro e o Maradona riram-se e ele aceitou. Maradona falhou o penálti e eu ganhei a aposta. No final do jogo fui ao balneário dele. Pagou os 100 dólares e ofereceu-me a camisola. Tenho pena porque não sei onde está a camisola, mas o episódio ficou no meu livro de memórias”, revela o antigo guarda-redes.

O penálti defendido pelo croata Ivkovic, guarda-redes do Sporting, teve uma aposta feita em pleno relvado do Estádio San Paolo, em Nápoles. Ivkovic recorda o episódio em declarações a Bola Branca .

"El Pibe" falhou um penálti, mas o Nápoles passou vencendo por 4-3 no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a zero nas duas mãos.

Uma das mais famosas histórias do futebol que envolvem Maradona tem como protagonista o ex-guarda-redes do Sporting Ivkovic. Numa eliminatória da Taça UEFA, em 1989/90, o Sporting defrontou o Nápoles de Maradona.

Exemplo para os jovens

Ivkovic ficou surpreendido com a morte de Maradona aos 60 anos, depois das últimas notícias sobre o estado de saúde do antigo jogador argentino.

“É uma notícia triste que me apanha de surpresa porque pensava que estava recuperado depois da cirurgia a que tinha sido sujeito há algumas semanas", afirma o antigo guardião a Bola Branca.

"Ele vai ficar na minha memória e do mundo futebolístico pela grandeza do jogador que era mas também pela vida que levava fora do campo. Era um exemplo para os jovens como grande jogador e o que fazia para vencer quando era pobre no seu início da sua vida desportiva e mais tarde um exemplo para os jovens saberem o que não devem fazer fora do campo”, considera.