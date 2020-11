Estugarda renova com nova estrela da Argentina

O Estugarda anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Nico González. O internacional argentino, de 22 anos, fica com ligado ao clube por mais uma temporada, até 2024.

Com cinco golos nos últimos cinco jogos realizados, entre eles dois pela seleção da Argentina, o avançado é um dos jogadores mais promissores do seu país.

Formado no Argentino Juniors, Nico González cumpre a terceira temporada no Estugarda. Na época passada marcou 15 golos e foi decisivo na promoção do clube à Bundesliga.