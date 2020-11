Diego Maradona morre aos 60 anos

... à "mão de Deus"

Durante a sua carreira Maradona marcou centenas de golos, mas este é um dos mais polémicos e emblemáticos da história do futebol. A vítima foi a Inglaterra e o local do “crime” foi o Estádio Azteza, no México, em pleno Campeonato do Mundo de 1986.

Era a primeira vez que britânicos e argentinos se defrontavam desde a guerra das Malvinas e “El Pibe” vingou no campo de futebol a derrota do seu país, ao marcar um golo com a mão.

"Foi a mão de Deus", disse Maradona após o final da partida, uma frase que ficou para a história do futebol.

No mesmo jogo, "El Pibe" soltou o génio e fintou meia equipa inglesa, para marcar um dos melhores golos de sempre.

A Argentina eliminou a Inglaterra e conquistou esse Mundial de 1986, ao derrotar na final a poderosa Alemanha, de Schumacher, Rummenigge, Lothar Matthaus e Rudi Voller.

A Argentina era "Maradona mais dez", mas quatro anos depois houve lágrimas. No Mundial Itália 90, o génio de "El Pibe" não foi suficiente para voltar derrotar a Alemanha na final e o "número 10" chorou de tristeza.

A vida do homem que espalhou arte nos relvados com a bola nos pés, foi polémica fora de campo e repleta de excessos. Foi afastado do Mundial de 1994, nos Estados Unidos, depois de ter sido apanhado nas malhas do doping. Teve problemas com as drogas e o álcool e chegou a fazer uma desintoxicação em Cuba, onde ficou amigo do presidente Fidel Castro.

"Se eu morrer, quero nascer de novo e quero ser jogador de futebol. E eu quero ser Diego Armando Maradona novamente. Sou um jogador que deu alegria às pessoas e isso é suficiente para mim e tenho o suficiente", disse um dia Maradona.