Confira todos os nomeados aos prémios The Best da FIFA

A FIFA divulgou, esta quarta-feira, a lista de nomeados para os prémios The Best.

Para melhor jogadora do mundo, foram eleitas a inglesa Lucy Bronze (Lyon/Manchester City), as francesas Delphine Cascarino (Lyon) e Wendie Renard (Lyon), a alemã Dzsenifer Marozsán (Lyon), a holandesa Vivianne Miedema (Arsenal), a japonesa Saki Kimagai (Lyon), a coreana Ji So-yun (Chelsea), a australiana Sam Kerr (Chelsea), a espanhola Jenniger Hermoso (Barcelona), a dinamarquesa Pernille Harder (Wolfsburgo/Chelsea) e a norueguesa Caroline Graham Hansen (Barcelona).

As grandes favoritas são Renard e Bronze, campeãs francesas e vencedoras da Liga dos Campeões, e Harder, campeã alemã e finalista da Champions ao serviço do Wolfsburgo, além de protagonista da maior transferência de sempre do futebol feminino.

Para melhor treinador de futebol masculino, foram nomeados o argentino Marcelo Bielsa (Leeds United), os alemães Hans-Dieter Flick (Bayern de Munique) e Jurgen Klopp (Liverpool), o espanhol Julen Lopetegui (Sevilha) e o francês Zinedine Zidane (Real Madrid).

Os favoritos são Flick, pela conquista da Bundesliga e da Liga dos Campeões, e Klopp, pela histórica conquista da Premier League.

Os nomeados a melhor treinador de futebol feminino são Lluís Cortés (Barcelona), Rita Guarino (Juventus), Emma Hayes (Chelsea), Stephan Lerch (Wolfsburgo), Hege Riise (LSK Kvinner), Jean-Luc Vasseur (Lyon) e Sarina Wiegman (Países Baixos).

O grande favorito é o francês Jean-Luc Vasseur, que levou o Lyon à conquista da Champions.

Para melhor guarda-redes entre os homens estão nomeados o brasileiro Alisson Becker (Liverpool), o belga Thibaut Courtois (Real Madrid), o costarriquenho Keylor Navas (Paris Saint-Germain), os alemães Manuel Neuer (Bayern Munique) e Marc-André ter Stegen (Barcelona), e o esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid).

Depois de ter brilhado na "final a oito" da Liga dos Campeões, Neuer apresenta-se como favorito ao prémio.

As finalistas ao prémio de melhor guarda-redes entre as mulheres são a alemã Ann-Katrin Berger (Chelsea), a francesa Sarah Bouhaddi (Lyon), a chilena Christiane Endler (Paris Saint-Germain), a sueca Hedvig Lindahl (Wolfsburgo/ Atlético de Madrid), a inglesa Ellie Roebuck (Manchester City) e a norte-americana Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

O prémio deverá ser decidido entre Bouhaddi e Endler.

Por fim, são estes os nomeados para o Prémio Puskás, que distingue o melhor golo marcado na temporada passada:

Shirley Cruz (Costa Rica) – Costa Rica-Panamá (28 janeiro 2020)

Giorgian De Arrascaeta (Uruguai) – Ceará-Flamengo (25 agosto 2019)

Jordan Flores (Inglaterra) – Shamrock Rovers-Dundalk (28 fevereiro 2020)

Andre-Pierre Gignac (França) – Tigres-Pumas (1 março 2020)

Sophie Ingle (País de Gales) – Arsenal-Chelsea (19 janeiro 2020)

Zlatko Junuzovic (Áustria) – Rapid de Viena-Red Bull Salzburg (24 junho 2020)

Hlompho Kekana (África do Sul) – Mamelodi Sundowns-Cape Town City (20 agosto 2019)

Son Heung-min (Coreia do Sul) – Tottenham-Burnley (7 dezembro 2019)

Leonel Quinonez (Equador) – Universidad Católica-Macará (19 agosto 2019)

Luis Suarez (Uruguai) – Barcelona-Maiorca (7 dezembro 2019)

Caroline Weir (Escócia) – Manchester City-Manchester United (7 setembro 2019)