Atalanta vinga-se e vence Liverpool em Anfield

A Atalanta causou a maior surpresa da noite da Liga dos Campeões, ao vencer por 2-0 os campeões ingleses do Liverpool, em Anfield Road.

Ilicic marcou o primeiro golo da equipa italiana já na segunda parte, aos 60 minutos de jogo. O segundo não tardou, com Gosens a fechar o resultado final aos 64 minutos.

Diogo Jota, que tem brilhante na equipa de Jurgen Klopp, começou no banco de suplentes e foi lançado na segunda parte para o lugar de Origi.

A Atalanta consegue assim "vingar" o resultado da última jornada europeia, quando foi goleado em casa para os "reds" por 5-0.

Apesar do resultado, o Liverpool ainda lidera o grupo D, com os mesmos 9 pontos, mas a Atalanta reentra na luta pela qualificação, com os mesmos sete pontos do que o Ajax. Mitdjylland segue sem pontos somados na prova.

Outros resultados

Atlético de Madrid 0-0 Lokomotiv Moscovo

Ajax 3-1 Midtjylland

Bayern de Munique 3-1 RB Salzburgo