Restaurantes já podem pedir apoios ao Governo. Como fazer?

Os restaurantes e similares podem, a partir desta quarta-feira, apresentar a candidatura ao programa de apoio anunciado pelo Governo, com vista a minimizar as perdas de receita causadas pelo recolher obrigatório aos fins-de-semana.

Que programa é este ao certo?

Chama-se Apoiar Restauração. A portaria foi publicada na terça-feira à noite e entra nesta quarta-feira em vigor. Como o próprio nome indica, é um programa para minimizar os impactos negativos sobre a faturação, causados nestes fins-de-semana de recolher obrigatório.

O objetivo é, por isso, apoiar os restaurantes a suportarem os custos de funcionamento, tendo em conta as quebras sofridas no âmbito do estado de emergência decretado por causa da pandemia de Covid-19.

Que empresas podem candidatar-se?

Justamente aquelas que declararam uma quebra de faturação nos fins-de-semana de recolher obrigatório, comparando com a média registada nos fins-de-semana compreendido entre o início do ano e 31 de outubro.

São considerados os valores que foram comunicados à autoridade tributária no sistema e-fatura e têm de ser apresentados pelo contabilista.

E podem candidatar-se todas as empresas que tiveram esse impacto nas receitas?

Não, há outras condições a ter em conta. A este programa, podem candidatar-se as empresas que empreguem menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não exceda os 50 milhões de euros.

Também têm de estar legalmente constituídas a 1 março deste ano e ter sede num dos concelhos do território continental abrangidos pela suspensão de atividades.

E depois há outras obrigações, como ter contabilidade organizada e o código de atividade económica 56, relativo a restauração e similares.