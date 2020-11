​Restauração: Apoios do Governo estendem-se aos dois próximos fins de semana

Veja também:

Os apoios do Governo à restauração são alargados aos próximos dois fins de semana de restrições no âmbito do estado de emergência, decretado no âmbito da pandemia de Covid-19.



A quebra de faturação vai ser compensada com apoios extraordinários, anunciou esta quarta-feira na Renascença o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor.

João Torres disse que este “apoio é um mecanismo de compensação pelas perdas de faturação verificadas nos dois últimos fins de semana e será alargado também, em particular, aos dois próximos fins de semana prolongados”.

Segundo o governante, “os restaurantes poderão compensar 20% da sua quebra de faturação face à média dos primeiros fins-de-semana do ano de 2020”, no âmbito do programa Apoiar Restauração.