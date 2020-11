​OE 2021: PCP mantém abstenção para viabilizar Orçamento

“A Mesa Nacional constata que o processo parlamentar não melhorou a proposta de Orçamento em termos que permitam ao Bloco a sua viabilização. Assim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda manterá, na votação final global, o voto contra a proposta de Orçamento do Estado para 2021”, lê-se na proposta da comissão política do Bloco, que vai ser levada à reunião da Mesa Nacional, que decorre esta noite em modo virtual.

Segundo informações recolhidas pela Renascença junto de fontes ligadas às negociações, o Governo já conta com a abstenção comunista para aprovação do Orçamento.

O PCP vai manter a abstenção na votação final global do Orçamento do Estado, o que, conjugado com a abstenção do PAN e os votos das duas deputadas não inscritas vai permitir a aprovação das contas para 2021.

O Orçamento deve, assim, ser votado em votação final da mesma forma que levou à aprovação na generalidade. Ao que a Renascença sabe, a abstenção do PCP esteve bloqueada devido ao subsídio de risco para os trabalhadores da linha da frente no combate à covid-19. Fonte do Governo admitiu mesmo que viu “o caso malparado”, mas esta quarta-feira à tarde já confiava na abstenção dos deputados comunistas.

Na terça-feira, faltava apenas desbloquear essa situação relativa ao subsídio de risco para os trabalhadores da linha da frente, porque os comunistas entendiam que a proposta do PS não chegava. Mas esta quarta-feira a situação foi desbloqueada, depois de mais negociações que levaram dirigentes comunistas ao parlamento enquanto decorriam votações na especialista.

Além da abstenção do PCP, o Governo conta com o acordo escrito com o PAN e com os votos das deputadas Joacine Katar Moreira e Cristina Ferreira.

Com o Bloco, o Governo já nem tentou mais negociações, apesar de terem sido anunciados mais encontros. No Governo e na direção socialista, vigora a ideia de que os bloquistas enfrentaram este orçamento com um erro de cálculo, apostando no desgaste do Governo. É “um erro de cálculo, não aprenderam com o PEC 4 e o eleitorado deles não entende esta posição”, confiou à Renascença um dos negociadores deste Orçamento.

Em relação à pandemia, a cúpula socialista acha que BE está à espera do desgaste do Governo. “Mas estão muito enganados” porque o fator vacina, as medidas e a economia vão começar a ter o seu efeito a prazo, diz um dirigente socialista, que acredita que, a partir de março, a situação pode mesmo melhorar e aí o BE perceberá que a aposta no desgaste do Governo não funciona.