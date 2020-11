Três da B no Benfica europeu

É num contexto de muitas limitações que Jorge Jesus constrói a equipa do Benfica que vai defrontar o Rangers, esta quinta-feira, para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Sem 10 jogadores, ausentes por diferentes motivos, o treinador convocou três atletas da equipa B, com os quais já tinha contado para o desafio com o Paredes, da Taça de Portugal: João Ferreira, que foi titular nessa partida; Tiago Araújo, que entrou na segunda parte; Paulo Bernardo, que não saiu do banco.

Em comparação com os jogadores chamados para Paredes, Jesus promove o regresso de muitas das sua opções habituais. Vlachodimos, Vertonghen, Grimaldo, Gabriel, Diogo Gonçalves, Everton Cebolinha, Rafa, Waldschmidt e Seferovic estão de volta.

Por estar castigado - foi expulso no último jogo da Liga Europa -, Otamendi não é opção, tal como outros nove jogadores: Samaris e Ferreyra não estão inscritos na UEFA; Weigl, Taarabt e Darwin está infetados com Covid-19; André Almeida, Nuno Tavares, Todibo e Pedrinho estão lesionados.

O Benfica lidera o grupo na Liga Europa, com os mesmos sete pontos que o Rangers. O jogo entre as duas equipas está marcado para esta quinta-feira, às 20h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Vlachodimos, Helton e Svilar;

Defesas: Jardel, Vertonghen, Ferro, Grimaldo, Gilberto e João Ferreira;

Médios: Gabriel, Pizzi, Chiquinho e Paulo Bernardo;

Avançados: Diogo Gonçalves, Tiago Araújo, Everton Cebolinha, Rafa, Cervi, Waldschmidt, Seferovic e Gonçalo Ramos.