Jorge Jesus prepara Benfica para conquistas europeias

Um Benfica conquistador na Europa é o que Jorge Jesus está a tentar construir, mas acabar a obra o treinador precisa de tempo.

Antes de viajar para a Escócia, onde quinta-feira defronta o Rangers, JJ considerou que o Benfica "é favorito em todas as competições". Salvaguardou, no entanto, que "pode é não ter competência para as conquistar".

"O Benfica está a criar uma equipa para que essa possibilidade passe a ser um facto. Vencer as competições internas é uma coisa, ter uma equipa para disputar Champions ou Liga Europa é outra coisa. É possível, mas demora mais tempo", assinalou o treinador que há cerca de um ano festejava a conquista da Copa Libertadores, pelo Flamengo.

Concentrado no próximo obstáculo internacional, no caminho para a desejada conquista europeia, Jesus anunciou que o Benfica está preparado para defrontar um Rangers que vai "apertar a última linha" defensiva dos encarnados.

Por outro lado, a sua equipa "também está preparada para ser forte ofensivamente".



Poucas dúvidas e Jardel a titular

A lista de ausentes no Benfica é considerável. Devido a testes positivos de Covid-19, Weigl, Taarabt e Darwin não viajam com a equipa; Otamendi está castigado; Samaris e Ferreyra não estão inscrito na Liga Europa; André Almeida, Nuno Tavares, Todibo e Pedrinho estão lesionados.

"Hoje [quarta-feira] de manhã tirei as dúvidas todas que tinha. Não tenho dúvidas sobre os jogadores que vão ser lançados no jogo. Não tenho tantas soluções, porque temos vários jogadores de fora Queria estar aqui com dúvidas. Assim, não tenho, praticamente, dúvidas nenhumas", observou.



Jardel, que esteve ao lado de JJ a lançar a partida com o Rangers, confirmou o treinador, vai ser titular no Ibrox. O brasileiro deverá fazer companhia a Veronthen no centro da defesa.

Gerir plantel num contexto de pandemia

Sobre as ausências de Weigl, Taarabt e Darwin, devido à Covid-19, Jesus encarou, uma vez mais, estas situação com a normalidade que o atual contexto exige.

Questionado sobre se confrontado com um número significativo de ausência pensaria em adiar jogos, o treinador deu o exemplo do Brasil, onde trabalhou, em que há clubes com 16, 17 jogadores infetados.

"Se isso acontecer aqui, jogam os que houver. Se for permitido adiar o jogo, e acharmos que é a solução ideal, podemos pôr essa hipótese em cima da mesa", admitiu.

Depois de vencer o Paredes, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, o Benfica ruma a Glasgow para defrontar o Rangers, na 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.

As duas equipas estão empatadas no primeiro lugar, com sete pontos, e no primeiro confronto entre ambas registou-se um empate a três golos. Agora voltam a encontrar-se, num estádio sem público, o que, defende o treinador do Benfica, não confere qualquer vantagem à sua equipa, apenas desvantagem para o futebol.

O jogo é esta quinta-feira, às 20h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.