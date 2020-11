Jardel será titular na tentativa de parar a velocidade do Rangers

Jardel está a par do desafio que terá pela frente, quando entrar de início no Ibrox, em Glasgow, para defrontar o Rangers, esta quinta-feira. O central brasileiro, confirmou Jorge Jesus, vai ser titular no Benfica, no lugar de Otamendi, que cumpre castigo.

O Benfica está na frente do grupo na Liga Europa, com os mesmo sete pontos do Rangers. Além de Otamendi, suspenso, Jesus não conta com Weigl, Taarabt e Darwin, com Covid-19; Samaris e Ferreyra, que não estão inscritos na Liga Europa; André Almeida, Nuno Tavares, Todibo e Pedrinho, lesionado.

O jogo, na Escócia, é esta quinta-feira, às 20h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.