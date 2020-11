Tiago Fernandes. "Pedro Marques vai continuar a fazer golos, se for aposta"

Contudo, a persistência do avançado foi premiada e frente ao Sacavenense mostrou que "se for aposta, vai continuar a fazer golos", mas se não tiver regularidade, o melhor será "ir para um clube onde jogue".

Tiago Fernandes, ex-treinador do goleador na Academia de Alcochete, explica em Bola Branca , que a opção de sair foi o melhor caminho pois começava a cair em descrédito na equipa B, onde "esteve um ano ou dois a mais".

Esta temporada trouxe o jovem de volta a Portugal e Rúben Amorim abriu-lhe no Jamor uma porta que Pedro Marques aproveitou para mostrar que o técnico da equipa principal, pode contar consigo.

Um excelente desempenho do jovem avançado que já teve honras de destaque na Youth League, em 2017, pelo golo apontado ao Real Madrid. Seguiram-se momentos de menos fulgor e após a fraca utilização na equipa B dos leões, o ponta de lança rumou aos Países Baixos, onde esteve em dois clubes e sempre com assinaláveis exibições.

Pedro Marques estreou-se com os dois primeiros golos marcados pela equipa principal do Sporting, na goleada imposta ao Sacavenense, em apenas 20 minutos em campo.

O treinador esmiúça as qualidades de um jovem "intuitivo, que adivinha os cruzamentos dos colegas", afirmando que foi o avançado com quem trabalhou que "mais golos faz de cruzamento e marca quando ninguém espera", dado o foco permanente no jogo.

Fruto do conhecimento que tem, Tiago Fernandes sugere que este é um jovem "que o Sporting deve ter em atenção", confiando em absoluto em Rúben Amorim para potenciar as qualidades de um jogador que mostrou querer "ter mais oportunidades".

O defesa Gonçalo Inácio foi outro jovem a destacar-se, além da boa exibição também ele marcou. Tiago Fernandes fala de um profissional humilde, que dividiu a formação entre a lateral-esquerda e o centro-esquerda da defensiva, mas que assenta que nem uma luva no esquema de Amorim.

"Tem qualidade de passe na zona de construção. É rápido na transição defensiva e isso é importante. Está a crescer com o Coates, com o Neto e Feddal", explica. Gonçalo Inácio "nunca desiste" e pode ser importante para ocupar ou atenuar a eventual ausência do marroquino em alguns desafios dos leões, esta temporada.