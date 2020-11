Os titulares do jogo com o Sacavenense, a contar para a Taça de Portugal, fizeram trabalho de recuperação no ginásio, no regresso do Sporting aos treinos, esta terça-feira.

A exceção foi Luís Maximiano, que treinou no relvado com os restantes companheiros.

Pedro Gonçalves, único nome no boletim clínico do Sporting, realizou tratamento e trabalho de ginásio.

O Sporting volta a treinar na quarta-feira, às 10h00, em Alcochete.