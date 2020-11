Emanuel Ferro e a rotação. "Sabemos que podemos contar com todos"

Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, recusa a ideia que houve uma rotação de equipa na vitória por 7-1 contra o Sacavenense na Taça de Portugal. O técnico diz que os jogadores merecem as oportunidades e corresponderam dentro de campo.

"Os jogadores tiveram oportunidade de ter esses minutos, mas essa demonstração de oportunidade e de capacidade tem sido feita ao longo desta época. Os resultado que têm havido e aquilo que tem sido a prestação da equipa não é só resultado de quem joga, é um trabalho coletivo, um trabalho do plantel e de toda a estrutura", disse, antes de continuar a explicar.

"Há alguns que têm mais oportunidade de jogar, outros que jogam menos, no entanto, nós sabemos com quem contamos, sabemos que podemos contar com todos. Só assim é que nos momentos importantes, que são os jogos, é que nos sentimos preparados com aqueles que vão entrar, suportados pelo trabalho que é feito por um todo", disse, em conferência de imprensa.

O técnico adjunto, chamado a prestar declarações na ausência de Rúben Amorim, explicou a preparação do jogo contra a equipa do Campeonato de Portugal.

"A nossa expectativa era preparar este jogo de forma séria, era tirar o máximo de partido daquilo que foi a nossa preparação das últimas semanas para preparar melhor a equipa para este jogo e acabaram por jogar aqueles jogadores que tiveram melhor nos treinos e isso é o nosso foco. Essa rotação acaba por não ser feita com o propósito de gerir equipa, não há gestão de equipa, é aquilo que é a estratégia para o jogo", termina.