​Morreu Paolo Gabriele, ex-mordomo de Bento XVI

Morreu Paolo Gabriele, o ex-mordomo do Papa emérito Bento XVI, avançou esta terça-feira o site Vatican News. Tinha 54 anos.



O portal da Santa Sé informa, num breve texto, que Paolo Gabriele morreu “após uma longa doença” deixando viúva e três filhos.

Depois de muitos anos de serviço à Santa Sé e de ter feito parte da Família Pontifícia, em 2012 foi o protagonista do primeiro "Vatileaks", a confiscação de documentos confidenciais, depois publicados num livro, refere o Vatican News.

Paolo Grabriele foi considerado culpado pelo Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano, mas acabou por ser perdoado e agraciado pelo Papa Bento XVI, em 22 de dezembro do mesmo ano.

Mais tarde, viria a trabalhar no Hospital pediátrico Bambino Gesù, unidade de saúde que pertence ao Vaticano.