“Deus vem para o meio de nós e diz: ‘Bom-Dia’, e ordena: ‘Cuida de mim’"

Na sua mensagem para o Advento, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) sublinha o impacto da pandemia e pede atenção especial aos mais frágeis e vulneráveis.

“O andamento do Advento traz-nos um Deus que vem para o meio de nós e da nossa anemia e pandemia, e diz: ‘Bom-Dia’, e suplicando ordena: ‘Cuida de mim’, afirma a CEP.

“É terrível termos de assumir que, se não cuidamos bem dos pobres e necessitados, também não cuidamos bem de Deus!”, assinalam os bispos portugueses, indicando que é “agora o tempo favorável”.

“O Deus que vem agora visitar-nos, confunde-se com os pequeninos, e neles vem amorosamente ao nosso encontro, para conversar connosco, para nos dizer 'Bom-Dia', e ordenar suplicando: 'Cuida de mim'.”

Acolher e responder é o desafio lançado pelos bispos aos cristãos, para que nestes tempos difíceis da pandemia de Covid-19 ninguém fique privado de amor e de resposta.

Aludindo ao profeta Isaías, os bispos assinalam que o profeta do Advento, “estava atento” e, por isso, foi capaz de escutar e responder, e indicam para todos atitudes semelhantes.

“Bem podia o profeta dizer que Deus desceu à nossa pandemia. E nós, os habitantes da pandemia, bem podemos rever-nos no Salmista que reza: ‘Do “confinamento” invoquei o Senhor”’.

A mensagem intitulada “Deus vem e enche o nosso tempo de ‘Bom-Dia’!” é uma iniciativa da Assembleia Plenária, que reuniu em Fátima, de 11 a 13 de novembro, e pretende ajudar os cristãos a uma maior vivência deste tempo de preparação para o Natal.

“O Deus que vem, não vem mudar as situações. Vem mudar os corações. E são os nossos corações mudados que podem mudar as situações”, defendem os bispos.

Segundo a mensagem da CEP, o “Deus do Advento vem para o meio desta pandemia, pega na nossa mão, muda o nosso coração e envia-nos a mudar a situação”.

“Está aberta a oficina do Advento: enquanto uns se afadigam na vacina, outros nos hospitais, outros nos lares, nas farmácias, na padaria, empenhemo-nos todos em encher este mundo de Paz, de Esperança e de ‘Bom-Dia’, à imagem e sob a proteção maternal de Maria”, exortam os responsáveis da Igreja Católica.

O Advento é o tempo litúrgico que decorre desde o início do novo ano litúrgico até ao Natal, mais precisamente, começa nas vésperas do domingo mais próximo do dia 30 de novembro (festa de Santo André Apóstolo) e vai até às vésperas do Natal, no dia 24 de dezembro.