Villas-Boas ficará feliz se Hulk voltar ao FC Porto

André Villas-Boas não esconde que gostava de ver Hulk de volta ao FC Porto. O regresso do avançado ao Dragão, em janeiro, está em cima da mesa e o treinador do Marselha assume que, como portista, ficará feliz se tal acontecer.

"Quero muito que o Hulk escolha livremente. Se regressar ao Porto, e se o Porto o quiser, nós, portistas, ficaremos orgulhosos", comentou o treinador, durante a conferência de lançamento do encontro com a sua antiga equipa, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Villas-Boas, que treinou Hulk no FC Porto, no Zenit e no Shanghai SIPG, reconheceu que Sérgio Conceição "tem atacantes que chegue e de qualidade" no plantel atual, mas se pretender, e puder, juntar Hulk ao grupo, terá o aval do sócio do clube, atual treinador do Marselha.

Hulk, de 34 anos, está em fim de contrato com o Shanghai SIPG e o FC Porto é um dos destinos que o internacional brasileiro pondera para prosseguir a carreira.