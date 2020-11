Sérgio Conceição pergunta se são os adeptos do Irão que pedem Taremi a titular?

Foi com duas interrogações que Sérgio Conceição respondeu à pergunta sobre o facto de ainda não ter juntado no Marega e Taremi no 11 inicial do FC Porto.

A questão foi colocada à sombra do argumento de que os adeptos, nas redes sociais, pedem ao treinador para experimentar a dupla. Sérgio deixou, por um lado, claro que não cede a pressões, "sejam internas ou externas", mas deixou questões no ar.

"Quem são esses adeptos, são do Irão? Esses adeptos são terríveis. E o Toni Martínez e o Evanilson não contam?", interrogou o treinador, para de seguir sustentar explicação no sistema tático adotado nos primeiros jogos desta época.