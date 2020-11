Sérgio Conceição. "FC Porto está em boa posição para passar aos oitavos da Champions"

Sérgio Conceição reconhece, na véspera de defrontar o Marselha, que o FC Porto "está numa boa posição para passar aos oitavos de final" da Liga dos Campeões.

Os dragões têm seis pontos, em três jogos, e se venceram em França e o Manchester City derrotar o Olympiacos, a equipa portuguesa fica a um ponto do apuramento.

O treinador "esperava ter nove pontos", nesta altura, mas não esconde que o posicionamento atual é favorável à sua equipa. No entanto, Sérgio alerta que antes de fazer as contas é preciso enfrentar um Marselha que "tem a última oportunidade de manter a chama viva para a passagem aos oitavos de final".

A equipa de André Villas-Boas não tem qualquer ponto, perdeu os três jogos realizados", e está a ser muito criticada em França.

Sérgio Conceição lembra, no entanto, que "se ganhar os dois jogos que tem em atraso na liga é o primeiro classificado". "Temos de olhar para o clube, para a qualidade do seu treinador e dos seus jogadores", acrescenta para concluir que será um jogo "difícil".

Pepe viaja, mas não joga

A equipa viaja esta terça-feira para Marselha, com Pepe na comitiva, mas o central não será opção. Ainda a recuperar de uma lesão que o afastou dos últimos jogos do FC Porto e da seleção, "vai ser muito difícil, senão impossível estar disponível", revela o treinador.

Já Grujic, recuperado do problema que o impediu de jogar na Taça com o Fabril, poderá voltar às opções. Mbaye e Marcano continuam a recuperar de lesões.

O FC Porto visita o terreno do Marselha, clube com o qual nunca perdeu, esta quarta-feira, com início do jogo agendado para as 20h00. A partida conta para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.