Pepe ausente do treino do FC Porto

A ausência de Pepe foi a nota de destaque no treino do FC Porto, nos primeiros 15 minutos da sessão com acesso dos jornalistas, no Olival.

Sérgio Conceição já tinha avançado que dificilmente contaria com o central para o jogo com o Marselha e, ao que tudo indica, a previsão irá confirmar-se.

Pepe está a recuperar de lesão, falhou os últimos jogos do FC Porto e da seleção nacional, e há a expectativa para perceber se estará disponível para a deslocação aos Açores, onde os dragões jogam com o Santa Clara, no sábado, para a 8.ª jornada da I Liga.

Mbaye e Marcano são os outros dois jogadores com nome inscrito no boletim clínico do FC Porto. Sérgio Conceição já conta com Grujic, que falhou o desafio da Taça, com o Frabril, depois de ter sofrido uma lesão num treino da seleção da Sérvia.

Ao contrário do que é habitual, o FC Porto treinou em casa na véspera de jogo europeu. O encontro com o Marselha, a contar para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, é esta quarta-feira às 20h00.

