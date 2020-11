Desmentidas negociações entre Hulk e Vasco da Gama

"O Hulk e nem seu agente estão conversando com o Vasco da Gama ou qualquer pessoa ligada ao clube", pode ler-se na mensagem publicada.

A assessoria de imprensa de Hulk desmentiu, no Twitter, que o empresário do jogador tenha conversado com Leven Siano, candidato à presidência do Vasco da Gama, sobre a possibilidade de o clube carioca, treinado por Sá Pinto, ser o próximo destino do internacional brasileiro.

A reação surge horas depois de Leven Siano ter dito à Fox Sports que tinha "batido papo com Hulk, pelo empresário". O candidato à liderança do clube sugeriu, ainda, a possibilidade de ao ex-jogador do FC Porto juntar Giovinco e Balotelli.

Hulk, de 34 anos, está em fim de contrato com o Shanghai SIPG, da China, e está interessado em regressar ao FC Porto. Os campeões nacionais também têm interesse em recuperar o avançado. Zenit e Palmeiras, de acordo com a imprensa, também já terão manifestado vontade em em contar com o jogador.