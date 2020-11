Líder do CDS quer regresso da Aliança Democrática e não rejeita apoios do Chega

O presidente do CDS-PP gostaria de ver no cenário político nacional uma nova coligação à direita e que qualquer partido, mesmo o Chega, é bem-vindo, se deixar aplicar as ideias do partido que lidera.

Em entrevista à Antena 1, Francisco Rodrigues dos Santos afirmou esperar que “a Aliança Democrática possa voltar a ter lugar em Portugal”.

O líder centrista explicou, depois, que, “se para viabilizar um Governo, nós pudermos contar com o apoio de qualquer partido que seja, no quadro democrático eleito pelo povo, se isso significar aplicar as nossas ideias, é claro são todos bem-vindos”.

A Aliança Democrática, que juntava o PSD, CDS e PPM, chegou ao poder com maioria absoluta (42,5%), em 1979.