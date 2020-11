Vizela lança cheque família

Veja também:

Vizela é um dos concelhos do país com maior número de incidência de casos Covid-19. Está sob um conjunto de medidas restritivas decretadas para os concelhos de risco extremamente elevado, atendendo à escalada do número de infetados por aquela doença.

A autarquia dá conta de algum “cansaço social e desmotivação, face a pressão constante e permanente da alteração drástica de hábitos” por parte da população e, para ajudar a atenuar as “negativas consequências económicas e sociais”, que se refletem “no aumento do desemprego e acentuando as desigualdades sociais”, decidiu lançar o Cheque Família.

O Cheque Família irá ser atribuído às “famílias vizelenses mais carenciadas e mais numerosas, com filhos em idade escolar, de acordo com o escalão de atribuição de auxílios económicos, no âmbito da ação social escolar, através da atribuição de cheques no valor de 40 euros para o escalão A, 30 euros para o escalão B e 20 euros para o escalão C”.

A medida, explica a autarquia, irá funcionar através da emissão pela Câmara Municipal de cheques, que têm depois que ser única e exclusivamente gastos no comércio tradicional de Vizela, funcionando assim, para além de uma medida de apoio às famílias carenciadas, também como uma medida de estímulo adicional para a dinamização do comércio local e para o desejado aumento do volume de negócios nesta época especial”.

Os comerciantes que queiram aderir a esta iniciativa da Câmara Municipal devem inscrever-se até ao dia 30 de novembro, através do email chequefamilia@cm-vizela.pt. Posteriormente, os cheques serão entregues às famílias de Vizela e podem ser gastos nas lojas aderentes, até 31 de janeiro de 2021.

A autarquia acredita que esta medida, que representa um investimento próximo dos 40 mil euros, terá um “impacto positivo na melhoria da qualidade de vida das famílias e das crianças, ao mesmo tempo que se criam condições para promoção da economia local”.