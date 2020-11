Vinhais apoia produtores locais, IPSS, comércio e indústria

Veja também:

A autarquia de Vinhais reduziu em 50% a tarifa da água, saneamento e resíduos urbanos, durante os meses de novembro e dezembro, aos consumidores domésticos e isenta na totalidade do pagamento as instituições de solidariedade social (IPSS), comércio e indústria, sediados no concelho.

“Este é mais um apoio que o município atribui aos munícipes, tendo em conta o período difícil que se vive devido à pandemia de Covid-19”, refere o presidente da autarquia.

O município deixa de encaixar cerca de 45 mil euros devido a esta medida de isenção e desconto na fatura da água.

Luís Fernandes assegura que o município acompanha “com extrema preocupação o estado atual da evolução da pandemia” no concelho e procura mitigar os efeitos “negativos na economia familiar e comercial”, procurando fomentar a “recuperação económica das pessoas e das empresas”.

Linha de Apoio Psicológico

A pandemia que resulta da infeção pelo novo Coronavírus “tem afetado as pessoas a nível social, económico, psicológico, entre outros”, indica a autarquia, que, em parceria com o CLDS 4G- ESPAV, criou uma linha de apoio psicológico para a população do nosso concelho.

Desta forma, disponibiliza o número 939518818 que vai estar à disposição de todos os munícipes e contará com a ajuda de uma psicóloga clínica que fará o atendimento e o acompanhamento.

“Embora, sendo natural que as pessoas com Covid-19 ou que se encontrem em regime de isolamento profilático sintam a necessidade de um maior apoio por parte desta linha, ela está disponível a toda a população do concelho, porque o principal objetivo passa pela promoção de um bem-estar físico e psíquico de todos”, explica a autarquia em comunicado.

Matança do porco em segurança

Conhecida como capital do fumeiro, Vinhais está já a preparar-se para o “tempo das matanças” que, devido à pandemia de Covid-19, terá que obedecer às regras impostas pela DGS.

“A matança do porco é um dos momentos marcantes ao nível do convívio social e familiar no Concelho de Vinhais”, assinala a autarquia, referindo que, “devido ao contexto que atravessamos, tal não é possível nem desejável, de forma a proteger a saúde de todos”.

Neste contexto, a Câmara Municipal de Vinhais, em conjunto com o matadouro, “vai proporcionar, a quem assim o desejar, que a matança do porco seja feita no Matadouro Municipal, em total segurança”.

A autarquia vai assegurar o transporte dos animais, dentro do concelho, para o matadouro, cabendo depois a esta estrutura a entrega dos animais aos seus proprietários.

“Os clientes pagarão apenas metade do preço do abate no matadouro”, informa a autarquia, acrescentando que “todas as quintas-feiras do mês de dezembro, exceto dia 24, e até 21 de janeiro de 2021, serão destinadas para este serviço, sendo a entrega efetuada em casa das pessoas na sexta-feira”.

Os interessados em usufruir desta medida deverão fazer a marcação na Câmara Municipal, através do telefone, até à segunda-feira anterior ao dia pretendido para o abate. O transporte será efetuado quarta-feira à tarde e, eventualmente, quinta-feira de manhã.

Com este serviço, a autarquia pretende que “todos tenham a possibilidade de continuar a usufruir desta fonte de rendimento e sustento familiar”.