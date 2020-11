Segundo dia com mais mortes (85) e 3.919 casos de Covid-19 em Portugal

Veja também:

Foram registados nas últimas 24 horas mais 85 mortes e 3.919 casos de Covid-19 em Portugal, indica o boletim epidemiológico revelado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o segundo dia com mais óbitos - o máximo são 91 mortes no início do mês. Em relação ao número de novas infeções, é o valor diário mais baixo em quase duas semanas.

Desde a chegada da pandemia ao país, no início de março, estão confirmadas 4.056 mortes e mais de 268 mil casos da doença provocada pelo novo coronavírus.

O número de doentes internados com Covid-19 nos hospitais portugueses continua a atingir novos máximos. Há agora 3.275 pessoas internadas, mais 34 do que no dia anterior. Destes, 506 estão em cuidados intensivos, uma subida de oito casos.

Nas últimas 24 horas, recuperaram da doença 7.406 pessoas.