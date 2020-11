“Não Deixes cair a Máscara”. Campanha apela a uso de máscaras reutilizáveis

O Governo lança, nesta terça-feira, uma campanha em prol do uso de máscaras reutilizáveis em vez de descartáveis. O apelo chega da secretária de Estado do Ambiente no dia em que é lançada a campanha "Não Deixes cair a Máscara".

Todos os meses, os portugueses gastam em média cerca de 160 milhões de máscaras.

“Chegámos a um número que anda qualquer coisa entre as 150 milhões e as 170 milhões de máscaras por mês, o que é um número particularmente expressivo. É certo que se trata de uma estimativa, mas, de facto, se só 1% for descartado indevidamente, estamos a falar de qualquer coisa como seis toneladas de plástico e, portanto, trata-se não só de uma questão de saúde pública, mas também um problema de saúde ambiental”, defende Inês dos Santos Costa à Renascença.

A iniciativa pretende também sensibilizar os portugueses a colocar as máscaras descartáveis em lixos normais e não em ecopontos ou no chão.